Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из американских РСЗО HIMARS
Гастроэнтеролог Кашух опровергла основное заблуждение насчёт диабета
КП: туристы из РФ пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Комбат ВСУ взорвал машину подчинённого, обидевшись на "кацапа"
Врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно полностью исключить из рациона
Командир бригады ВСУ жёстко нокаутировал пьяного боевика
Sohu: ответ Путина в стиле "око за око" вызвал беспокойство у 12 стран НАТО
Караганов: пора изменить цели спецоперации и добить Европу
МК: эксперт Дандыкин оценил планы ВСУ взять штурмом Запорожскую АЭС

Daily Express: Подоляк зашёл слишком далеко, говоря об атаке беспилотников на Москву

1:23
Мир

Утро в Москве омрачило появление восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) которые были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Daily Express: Подоляк зашёл слишком далеко, говоря об атаке беспилотников на Москву
Фото: infosmi.net

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, ответственность за нападение на столицу возложена на украинские власти. Однако в Киеве отрицают любую причастность к инциденту.

Британское издание Daily Express обратило внимание на комментарии Михаила Подоляка, советника руководителя офиса президента Украины, который, не скрывая удовольствия, заявил, что "на Украине с удовольствием смотрят" на происходящее в Москве.

"Он зашел так далеко, что предсказал, что подобные атаки могут "участиться” со временем", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что подобные высказывания от представителей ближайшего окружения Зеленского говорят о его возможной поддержке террористической атаки. Хотя сам Зеленский и отрицает причастность Украины к инциденту, авторы статьи считают, что он был рад этому.

Важно отметить, что атака беспилотников не привела к жертвам, благодаря своевременной реакции российских систем ПВО и РЭБ. Однако несколько БПЛА сбились с курса и попали в три жилых дома, нанеся некоторый материальный ущерб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
Последние материалы
Командир бригады ВСУ жёстко нокаутировал пьяного боевика
Daily Express: Подоляк зашёл слишком далеко, говоря об атаке беспилотников на Москву
Sohu: ответ Путина в стиле "око за око" вызвал беспокойство у 12 стран НАТО
Караганов: пора изменить цели спецоперации и добить Европу
МК: эксперт Дандыкин оценил планы ВСУ взять штурмом Запорожскую АЭС
Диетолог перечислила вредные привычки, которые приводят к перееданию
Симоньян об атаке на Москву: что делать, когда прилетит две тысячи беспилотников
Baijiahao: Вашингтон серьёзно разгневал Путина, но катастрофа ждёт Зеленского
В Белом доме высказались по поводу атаки украинских беспилотников на Москву
Как защититься от энергетических вампиров: три лайфхака от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников