Daily Express: Подоляк зашёл слишком далеко, говоря об атаке беспилотников на Москву

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Утро в Москве омрачило появление восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) которые были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: infosmi.net

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, ответственность за нападение на столицу возложена на украинские власти. Однако в Киеве отрицают любую причастность к инциденту.

Британское издание Daily Express обратило внимание на комментарии Михаила Подоляка, советника руководителя офиса президента Украины, который, не скрывая удовольствия, заявил, что "на Украине с удовольствием смотрят" на происходящее в Москве.

"Он зашел так далеко, что предсказал, что подобные атаки могут "участиться” со временем", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что подобные высказывания от представителей ближайшего окружения Зеленского говорят о его возможной поддержке террористической атаки. Хотя сам Зеленский и отрицает причастность Украины к инциденту, авторы статьи считают, что он был рад этому.

Важно отметить, что атака беспилотников не привела к жертвам, благодаря своевременной реакции российских систем ПВО и РЭБ. Однако несколько БПЛА сбились с курса и попали в три жилых дома, нанеся некоторый материальный ущерб.