Армия РФ наступает на Донецком направлении и уничтожает врага по всей линии фронта

"Южная" группировка российских войск уничтожила до 145 укронацистов две боевые машины и гаубицу Д-30 на Донецком направлении, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

Фото: redstar.ru

На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили позиции боевиков ВСУ под населёнными пунктами Кузьмино и Червоная Диброва в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили: свыше 85 боевиков, два пикапа, два боевых автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

"Западная" группировка войск в свою очередь поразила силы киевского режима на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Под Тимковкой в Харьковской области и в районе Новоселовского в ЛНР ликвидированы 40 боевиков, САУ "Гвоздика" и три автотранспортных средства.