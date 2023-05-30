"Южная" группировка российских войск уничтожила до 145 укронацистов две боевые машины и гаубицу Д-30 на Донецком направлении, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили позиции боевиков ВСУ под населёнными пунктами Кузьмино и Червоная Диброва в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили: свыше 85 боевиков, два пикапа, два боевых автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
"Западная" группировка войск в свою очередь поразила силы киевского режима на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Под Тимковкой в Харьковской области и в районе Новоселовского в ЛНР ликвидированы 40 боевиков, САУ "Гвоздика" и три автотранспортных средства.
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