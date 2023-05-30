Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о продолжении наступательных операций на линии фронта Авдеевка — Донецк. Отдельное внимание бойцов российской армии сосредоточено сейчас на городе Марьинка.
Бойцы ВС РФ за минувшие сутки также провели ряд успешных наземных атак на северо-востоке Купянска и на направлении Сватово-Кременная.
Американский Институт изучения войны обнародовал сегодня очередные выводы аналитиков относительно очередной серии ударов, нанесённых по украинским территориям с использованием крылатых ракет и беспилотников производства Ирана. Иностранные эксперты сообщили также о переброске армией РФ дополнительных систем ПВО С-400 в Республику Беларусь.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.