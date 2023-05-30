Рогов: ВСУ перемещают технику для маскировки планов наступления в Запорожской области

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Киевский режим ежедневно перемещает бронированную технику в подконтрольной ему части Запорожской области.

Фото: Правда.Ру

Таким образом укронацисты пытаются отвлечь внимание бойцов ВС РФ и замаскировать направление анонсированного ранее контрнаступления. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, боевая техника перемещается на запорожском направлении постоянно и преимущественно в дневное время суток, чтобы об этом сообщали местные жители, а российские военнослужащие делали неверные выводы относительно того, куда именно техника движется.