Киевский режим ежедневно перемещает бронированную технику в подконтрольной ему части Запорожской области.
Таким образом укронацисты пытаются отвлечь внимание бойцов ВС РФ и замаскировать направление анонсированного ранее контрнаступления. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, боевая техника перемещается на запорожском направлении постоянно и преимущественно в дневное время суток, чтобы об этом сообщали местные жители, а российские военнослужащие делали неверные выводы относительно того, куда именно техника движется.
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