Киевский режим изменил тактику разведки на запорожском направлении. В настоящее время он активно направляет туда диверсантов. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление члена главного совета администрации Владимира Рогова.
Он акцентировал внимание на том, что укронацисты начали имитировать перемещение в направлении населённого пункта Васильевка.
"Наибольшее количество ДРГ в этом направлении идёт, есть и на других участках, но здесь они активнее", — подчеркнул он.
Рогов прокомментировал таким образом ранее появившуюся информацию о попытке украинских диверсантов прорваться в Лобковое — село, расположенное в Васильевском районе на левом побережье реки Днепр.
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