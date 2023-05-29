Рогов: на запорожском направлении ВСУ начали использовать ДРГ вместо разведки боем

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Киевский режим изменил тактику разведки на запорожском направлении. В настоящее время он активно направляет туда диверсантов. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление члена главного совета администрации Владимира Рогова.

Фото: Правда.Ру

Он акцентировал внимание на том, что укронацисты начали имитировать перемещение в направлении населённого пункта Васильевка.

"Наибольшее количество ДРГ в этом направлении идёт, есть и на других участках, но здесь они активнее", — подчеркнул он.

Рогов прокомментировал таким образом ранее появившуюся информацию о попытке украинских диверсантов прорваться в Лобковое — село, расположенное в Васильевском районе на левом побережье реки Днепр.