Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики ВСУ несут потери на Артёмовско-Соледарском направлении
Daily Express: эксперты перечислили симптомы рака кишечника человека
Врач назвала самый полезный вид хлеба для пожилых людей
Можно ли смешивать "незамерзайки" разных цветов
Боевые действия у Артёмовска сместились за городскую застройку
Песков назвал позором для США иметь такого сенатора после заявления Грэма о "смерти русских"
Bloomberg указал на уязвимость американских F-16 перед новейшей боевой техникой России
Турпром: россиянам может не хватить места на пляжах в Турции
Россия не пойдёт на "заморозку" конфликта, а Одессу будет брать с севера

Песков: Запад ведёт против России войну по всем фронтам

0:35
Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил сегодня с заявлением о том, что коллективный Запад в настоящее время ведёт войну с Россией "по всем фронтам".

Песков: Запад ведёт против России войну по всем фронтам
Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Песков акцентировал внимание на том, что ранее заявленные Владимиром Путиным цели СВО продолжают оставаться неизменными, и их непременно необходимо достичь.

Москве нужно сохранять трезвость мышления, и она должна делать то, что полностью соответствует её интересам, проявляя "жёсткость", резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
Последние материалы
Daily Express: эксперты перечислили симптомы рака кишечника человека
Врач назвала самый полезный вид хлеба для пожилых людей
Песков: Запад ведёт против России войну по всем фронтам
Можно ли смешивать "незамерзайки" разных цветов
Боевые действия у Артёмовска сместились за городскую застройку
Песков назвал позором для США иметь такого сенатора после заявления Грэма о "смерти русских"
Bloomberg указал на уязвимость американских F-16 перед новейшей боевой техникой России
Турпром: россиянам может не хватить места на пляжах в Турции
Россия не пойдёт на "заморозку" конфликта, а Одессу будет брать с севера
Боевики ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников