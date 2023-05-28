Песков: Запад ведёт против России войну по всем фронтам

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил сегодня с заявлением о том, что коллективный Запад в настоящее время ведёт войну с Россией "по всем фронтам".

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Песков акцентировал внимание на том, что ранее заявленные Владимиром Путиным цели СВО продолжают оставаться неизменными, и их непременно необходимо достичь.

Москве нужно сохранять трезвость мышления, и она должна делать то, что полностью соответствует её интересам, проявляя "жёсткость", резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.