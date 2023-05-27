Киевский режим снова предпринял попытки нанесения ударов по Мариуполю. По информации местных жителей, в городе работали российские системы ПВО, пишет военный аналитик Рыбарь.
Военкор Юрий Котенок сообщил в свою очередь о том, что по предварительным данным, средства ПВО Российской Федерации успешно перехватили украинскую ракету.
Напомним, накануне укронацисты выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства по "Азовстали". По официальной информации, инцидент обошёлся без разрушений и пострадавших.
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