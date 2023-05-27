Балицкий: боевики ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления в ближайшие 5-7 дней

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Киевский режим может предпринять попытку контрнаступления на территории Запорожской области в течение ближайших пяти-семи дней, следует из заявления врио губернатора Евгения Балицкого.

Фото: Телеграм

Руководитель региона проинформировал сегодня о том, что боевики ВСУ в настоящее время ведут "серьёзную артподготовку". Тыловые районы на запорожском направлении укронацисты обстреливают с применением "бьющих куда попало" ракет Storm Shadow, пишет телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

"Тратят ракеты, не считаясь", — резюмировал Балицкий.