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The Spectator: украинцев напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ

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Мир

Граждане Украины начинают осознавать, что решения властей в Киеве кардинально расходятся с позицией украинской пропаганды, заявила американский обозреватель Светлана Моренец.

The Spectator: украинцев напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ
Фото: Телеграм

Киевские чиновники и местное телевидение постоянно убеждают украинцев, что "Россия истощена" и для победы достаточно одного удара, но обещанное контрнаступление Владимир Зеленский вновь и вновь откладывает.

"Задержка весеннего наступления встревожила украинцев, которые склонны верить разговорам об окончании войны к лету", — пишет Моренец в издании The Spectator.

Она отмечает, что Запад также устал ждать контратаку, а потому иностранная военная поддержка может иссякнуть.

Ранее бывший украинский парламентарий предупредил жителей западных областей страны, что Польша вскоре возьмёт этот регион под контроль и начнёт жёстко бороться с национализмом.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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