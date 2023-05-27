Граждане Украины начинают осознавать, что решения властей в Киеве кардинально расходятся с позицией украинской пропаганды, заявила американский обозреватель Светлана Моренец.
Киевские чиновники и местное телевидение постоянно убеждают украинцев, что "Россия истощена" и для победы достаточно одного удара, но обещанное контрнаступление Владимир Зеленский вновь и вновь откладывает.
"Задержка весеннего наступления встревожила украинцев, которые склонны верить разговорам об окончании войны к лету", — пишет Моренец в издании The Spectator.
Она отмечает, что Запад также устал ждать контратаку, а потому иностранная военная поддержка может иссякнуть.
Ранее бывший украинский парламентарий предупредил жителей западных областей страны, что Польша вскоре возьмёт этот регион под контроль и начнёт жёстко бороться с национализмом.
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Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.