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Кнутов: если Зеленский не начнёт наступать, его заставят застрелиться или устроят автокатастрофу

1:22
Мир

Киев отчаянно нуждается в наступлении ВСУ, иначе Украина останется без военной помощи западных стран, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов: если Зеленский не начнёт наступать, его заставят застрелиться или устроят автокатастрофу
Фото: https://mosregtoday.ru

Именно поэтому противник малыми силами пытается искать слабые места в обороне ВС РФ, чтобы добиться какого-либо успеха на линии боевого соприкосновения, пояснил директор Музея войск ПВО.

Всё это делается в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, где наверняка будут обсуждаться новые поставки натовской военной техники на Украину. Но стоит помнить, что руководство западных корпораций готово платить только при хороших об основаниях, подчеркнул военный эксперт.

"Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.) это наступление нужно как спасательный круг. В противном случае ему либо импичмент, либо он погибнет где-то в автокатастрофе или сам застрелится", — предположил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

Поэтому, добавил он, наступление ВСУ обязательно будет, причём Киев сделает всё для его успеха, иначе с Зеленского "сдерут шкуру", резюмировал специалист.

Ранее аналитик предупредил, что битва за Артёмовск ещё не закончена, так как украинские войска попытаются отбить город.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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