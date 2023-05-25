Кива предупредил жителей Западной Украины: Поляки — не русские, вас жалеть не будут

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Президент Украины Владимир Зеленский зачастил в Варшаву, где обсуждает переход западной части страны под контроль Польши, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Фото: censor.net

По его словам, украинский лидер пытается пристроить в новый союз Житомирскую и Винницкую области, но польские власти не желают иметь дело с живущими там националистами.

"Варшава осознаёт те возможные риски с агрессивным населением и ту огромную работу, которую ей придётся провести в рамках фильтрации людей и очищения новых территорий от националистического, пропитанной идеологией Бандеры* населения", — написал экс-парламентарий в своём Telegram-канале.

Он заверил жителей этих регионов, что поляки не забыли "Волынскую резню".

"Скоро, очень скоро вам ваше "СлаваУкраина" будут вбивать прикладами в ваши рты польские спецслужбы. Поляки — не русские, вас жалеть не будут, вы для них чужие!" — резюмировал Кива.

Ранее польские СМИ сообщили, что местные правоохранители напуганы растущей активностью украинской мафии.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).