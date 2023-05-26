Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо дал Первому каналу интервью, в котором рассказал о том, как его пытались отравить в конце лета минувшего года. По его словам, отравляющее боевое вещество подсыпал в еду "человек, которому он доверял". Подействовало оно моментально.
"Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо", — сообщил Сальдо. — И на этом всё".
Чиновник заявил, что "очнулся" только спустя 15 дней: к выполнению обязанностей приступил в середине сентября. Сальдо утверждает, что человек, который его отравил, "был куплен за очень большие деньги".
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