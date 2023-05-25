Эрдоган: в Турции будут править "американские компании" в случае победы Кылычдароглу на выборах

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В ходе интервью для CNN Türk Тайип Эрдоган, действующий президент Турции, заявил о возможных последствиях, которые, по его мнению, могут произойти в случае победы его соперника Кемаля Кылычдароглу от оппозиции во втором туре президентских выборов.

Фото: РИА Новости

Он высказал опасения о том, что если народ выберет Кылычдароглу, то "победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании".

Тайип Эрдоган получил 49,52% голосов в первом туре президентских выборов, в то время как его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Второй тур президентских выборов запланирован на 28 мая. Для победы необходимо получить большинство голосов.

Президент Эрдоган выразил надежду на победу и заявил, что в этом случае каждый из 85 миллионов жителей Турции будет победителем. Однако он подчеркнул, что при его поражении победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании. Эрдоган отметил важность сохранения единства и солидарности, чтобы предотвратить потенциальные угрозы, направленные против страны.

Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с 2014 года. Он руководит Партией справедливости и развития (ПСР).

Во время своего президентства Эрдоган провел ряд политических и экономических реформ, которые вызвали как одобрение, так и критику. Он сосредоточился на расширении власти президента, и в 2017 году был проведен референдум, который преобразовал Турцию из парламентской республики в президентскую. Это привело к укреплению полномочий Эрдогана.

Эрдоган активно участвовал в региональных и международных вопросах, таких как борьба с терроризмом, сирийский конфликт и кризис в отношениях с Европейским союзом. Он также стал одним из наиболее влиятельных государственных деятелей в исламском мире.