Чавушоглу: Турция бойкотирует санкции ЕС и США против РФ

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Турция не намерена поддерживать инициативу Соединённых Штатов и Евросоюза о введении очередных санкций в отношении России. Корреспонденты информационного портала "ЦарьГрад" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Фото: Fotodom. ru

Политик акцентировал внимание на следующем моменте: Анкара ранее однозначно дала понять, что присоединяться к антироссийским санкциям ей крайне невыгодно. Чавушоглу заявил, что, исходя из собственного процветания, Турция продолжает внимательно следить за тем, как исполняются положения Конвенции Монтрё.