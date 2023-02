Боррель сравнил санкции против России с мышьяком: медленно, но наверняка

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вновь отличился. Выступая на заседании Европарламента, он сравнил действие антироссийских санкций с мышьяком.

"Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции — это медленно действующий яд, как мышьяк", — цитирует Борреля РИА "Новости".

Накануне отсутствие видимого эффекта от антироссийских санкций прокомментировала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон. Которая сообщила, что в Европе не знают, каков именно эффект от ограничительных мер ЕС.

"Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — сказала она.

На Западе официальные лица не впервые комментируют тот факт, что санкции приносят видимого эффекта. И комментарии эти сводятся к тому, что надо подождать.

В Евросоюзе, напомним, сейчас рассматривается десятый пакет антироссийских санкций. Пока решение по нему не принято из-за разногласий по поводу импортируемого из России синтетического каучука.

Что же касается Жозепа Борреля, то он не впервые высказывается, мягко говоря, неоднозначно. Например, много шума наделало его сравнение Европы с "цветущим садом", а окружющего мира с "джунглями".

"Европа — это сад, мы создали этот сад <…>. Всё работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости <…>. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", — заявил Боррель.

Это заявление вызвало массу возмущённых комментариев. Так что Боррелю пришлось извиняться.

"Некоторые неверно истолковали эту метафору как (проявление) "колониального европоцентризма". Прошу прощения, если это кого-то обидело. Я считаю и говорил <…> что мы часто излишне европоцентричны, нам следует быть скромнее и лучше узнать остальной мир <…>", — сказал глава европейской дипломатии.

