Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вновь отличился. Выступая на заседании Европарламента, он сравнил действие антироссийских санкций с мышьяком.
"Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции — это медленно действующий яд, как мышьяк", — цитирует Борреля РИА "Новости".
Накануне отсутствие видимого эффекта от антироссийских санкций прокомментировала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон. Которая сообщила, что в Европе не знают, каков именно эффект от ограничительных мер ЕС.
"Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — сказала она.
На Западе официальные лица не впервые комментируют тот факт, что санкции приносят видимого эффекта. И комментарии эти сводятся к тому, что надо подождать.
В Евросоюзе, напомним, сейчас рассматривается десятый пакет антироссийских санкций. Пока решение по нему не принято из-за разногласий по поводу импортируемого из России синтетического каучука.
Что же касается Жозепа Борреля, то он не впервые высказывается, мягко говоря, неоднозначно. Например, много шума наделало его сравнение Европы с "цветущим садом", а окружющего мира с "джунглями".
"Европа — это сад, мы создали этот сад <…>. Всё работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости <…>. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", — заявил Боррель.
Это заявление вызвало массу возмущённых комментариев. Так что Боррелю пришлось извиняться.
"Некоторые неверно истолковали эту метафору как (проявление) "колониального европоцентризма". Прошу прощения, если это кого-то обидело. Я считаю и говорил <…> что мы часто излишне европоцентричны, нам следует быть скромнее и лучше узнать остальной мир <…>", — сказал глава европейской дипломатии.
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