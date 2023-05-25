Spiegel: за атакой дронов на Кремль стоят украинские спецслужбы

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Американские власти не сомневаются, что майский инцидент с беспилотником, атаковавшим Кремль, дело рук украинских военных или разведслужб, пишут немецкие СМИ.

Фото: www.vestnik. az/news/important/169664.html

"К своей оценке спецслужбы США пришли в том числе благодаря перехваченным сообщениям, в которых представители Украины заявили, что считают свою страну ответственной за нападение", — сообщает издание Spiegel.

Несмотря на это, уточняют авторы материала, официально Вашингтон предпочитает не обвинять Украину и отрицает свою причастность к инциденту.

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