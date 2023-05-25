Американские власти не сомневаются, что майский инцидент с беспилотником, атаковавшим Кремль, дело рук украинских военных или разведслужб, пишут немецкие СМИ.
"К своей оценке спецслужбы США пришли в том числе благодаря перехваченным сообщениям, в которых представители Украины заявили, что считают свою страну ответственной за нападение", — сообщает издание Spiegel.
Несмотря на это, уточняют авторы материала, официально Вашингтон предпочитает не обвинять Украину и отрицает свою причастность к инциденту.
Ранее российские экономические эксперты заявили о небывалом объёме внешнего долга Соединённых Штатов. По их подсчётам, сумма задолженности США на конец четвёртого квартала 2022 года превысила в 107 раз госдолг России.
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Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.