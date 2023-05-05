Global Times: атакой дронов на Кремль Киев пересек последнюю красную черту украинского конфликта

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Нападение с помощью БПЛА, вооружённых взрывчаткой, на резиденцию президента России Владимира Путина пересекло красную черту в украинском кризисе, заявили эксперты из Китая.

Фото: lentka.com

Они уверены, что с помощью провокации Киев надеется не допустить возобновления мирных переговоров, на которых негласно настаивает Запад.

"Инцидент пересек красную черту украинского кризиса. За год российско-украинского конфликта ни одна из сторон не нападала на правительственные резиденции и руководителей другой стороны", — цитирует аналитиков издание Global Times.

Ответом на атаку, предполагают эксперты, может быть удар ВКС РФ по резиденциям властей Украины, что приведет к дальнейшей эскалации.

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