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Global Times: атакой дронов на Кремль Киев пересек последнюю красную черту украинского конфликта

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Мир

Нападение с помощью БПЛА, вооружённых взрывчаткой, на резиденцию президента России Владимира Путина пересекло красную черту в украинском кризисе, заявили эксперты из Китая.

Global Times: атакой дронов на Кремль Киев пересек последнюю красную черту украинского конфликта
Фото: lentka.com

Они уверены, что с помощью провокации Киев надеется не допустить возобновления мирных переговоров, на которых негласно настаивает Запад.

"Инцидент пересек красную черту украинского кризиса. За год российско-украинского конфликта ни одна из сторон не нападала на правительственные резиденции и руководителей другой стороны", — цитирует аналитиков издание Global Times.

Ответом на атаку, предполагают эксперты, может быть удар ВКС РФ по резиденциям властей Украины, что приведет к дальнейшей эскалации.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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