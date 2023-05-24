Пользователи Twitter* раскритиковали слова Байдена о восторге США от действий Зеленского

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Пользователи Twitter* обрушились с критикой на американского лидера Джо Байдена после его высказывания о том, что граждане США испытывают восторг от достижений главы Украины Владимира Зеленского.

Фото: almode.ru

Комментаторы поинтересовались, сколько ещё денег американских налогоплательщиков Белый дом собирается предоставить Киеву. Кроме того, пользователи добавили, что Зеленский своими действиями провоцирует Третью мировую войну, поэтому рядовые граждане США не поддерживают его решения.

"Какой позор", — написал один из читателей.

В Сети также отметили, что американцы считают вмешательство Вашингтона в украинский конфликт бессмысленным.

Ранее жители США раскритиковали Байдена за желание поставить боевые самолёты F-16 на Украину.

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