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Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16

1:26
Мир

Американцы негативно восприняли заявление лидера США Джо Байдена, не исключившего поставки Киеву американских истребителей F-16.

Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ранее Байден после саммита G7 в Хиросиме и разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским туманно пообещал, что США передадут Киеву самолёты, однако никаких подробностей раскрывать не стал.

Читатели Twitter*-аккаунта Национального комитета Республиканской партии (RNC) возмутились, что Байден даёт такие обещания, не спрашивая согласия рядовых американцев, которые вынуждены "молча согласиться" с решением властей продолжать украинский конфликт.

"Американский народ не подписывался под этим", — написал в комментариях капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен.

"Боже, помоги американцам!" — добавил тележурналист Сэм Джуно.

Пользователи отметили, что Байден, намеренно затягивая конфликт на Украине, толкает США к пропасти. Комментаторы сошлись во мнении, что слова Байдена — это настоящий позор, и предложили начать в его отношении процедуру импичмента, если он не перестанет пускать деньги американских налогоплательщиков "на бессмысленные войны за рубежом".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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