Додик: Россию вынудили начать спецоперацию

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россию вынудили начать специальную военную операцию. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru

Москва упорно требовала гарантий безопасности, после чего была вынуждена начать спецоперацию.

Додик также выразил надежду на скорейшее окончание конфликта на Украине.

"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение с Западом, который пытается использовать [Украину], чтобы эту войну раздуть", — подчеркнул политик.

Путин, в свою очередь, выразил благодарность Додику за то, что Республик Сербская проявляет сдержанность и нейтралитет в данном конфликте.