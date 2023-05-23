Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россию вынудили начать специальную военную операцию. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Москва упорно требовала гарантий безопасности, после чего была вынуждена начать спецоперацию.
Додик также выразил надежду на скорейшее окончание конфликта на Украине.
"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение с Западом, который пытается использовать [Украину], чтобы эту войну раздуть", — подчеркнул политик.
Путин, в свою очередь, выразил благодарность Додику за то, что Республик Сербская проявляет сдержанность и нейтралитет в данном конфликте.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.