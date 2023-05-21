В Сети осудили Анналену Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку: "Это катастрофа"

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила вмешаться в дела стран Ближнего Востока и осудила решение решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации.

Фото: tehnowar.ru

Однако пользователи Сети не оценили позицию главы немецкого МИД и назвали её "глупой, высокомерной женщиной", которая пытается научить другие страны жизни.

"Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — указал один из читателей Exxpress.

Другой комментатор сравнил Бербок со слоном в посудной лавке и подчеркнул, что министр ничего не знает о дипломатии.

"Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все её странные высказывания и оговорки", — сделали вывод читатели.