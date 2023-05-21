Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила вмешаться в дела стран Ближнего Востока и осудила решение решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации.
Однако пользователи Сети не оценили позицию главы немецкого МИД и назвали её "глупой, высокомерной женщиной", которая пытается научить другие страны жизни.
"Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — указал один из читателей Exxpress.
Другой комментатор сравнил Бербок со слоном в посудной лавке и подчеркнул, что министр ничего не знает о дипломатии.
"Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все её странные высказывания и оговорки", — сделали вывод читатели.
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