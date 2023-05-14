Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её связывают очень тёплые отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Более того, она привела странный пример, который доказывает их дружбу.

Фото: tehnowar.ru

"Мы с Кулебой использовали одну гарнитуру (во время выступления президента Украины – Прим. Ред.). Вот насколько тесная между нами дружба", - цитирует слова Бербок издание Bild*.

Немецкий политик довольно часто попадает в неловкие ситуации. Ранее она заявила, что России следует развернуться на 360 градусов, чтобы "осчастливить весь мир". Позже министр призналась, что её попросили "не говорить лишнего".

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.