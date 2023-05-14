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Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы

1:05
Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её связывают очень тёплые отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Более того, она привела странный пример, который доказывает их дружбу.  

Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы
Фото: tehnowar.ru

"Мы с Кулебой использовали одну гарнитуру (во время выступления президента Украины – Прим. Ред.). Вот насколько тесная между нами дружба", - цитирует слова Бербок издание Bild*.

Немецкий политик довольно часто попадает в неловкие ситуации. Ранее она заявила, что России следует развернуться на 360 градусов, чтобы "осчастливить весь мир". Позже министр призналась, что её попросили "не говорить лишнего". 

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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