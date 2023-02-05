Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что её попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

Ассоциация карнавалов немецкого города Ахен вручила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок шутливый орден "Против зверской серьёзности". Во время своего выступления на церемонии награждения дипломат призналась, что её окружение посоветовало быть осторожнее в своих заявлениях.

"Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере (Олаф Шольц. - Прим. ред.). И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего", — сказала министр.

Кроме того, Бербок планировала прийти на карнавал в костюме леопарда в честь поддержки поставок боевых танков Leopard на Украину, но передумала.