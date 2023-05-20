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The Hill: многие страны Запада не верят в успех ВСУ и хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине

1:23
Мир

Многие европейские страны проявляют желание увидеть окончание конфликта на Украине в самое ближайшее время, так как они сомневаются в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять России. Об этом сообщает американское издание The Hill.

The Hill: многие страны Запада не верят в успех ВСУ и хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине
Фото: Mil.gov.ua

В своей публикации авторы отмечают, что поддержка Украины со стороны Европы слабеет, и многие страны Евросоюза просто ожидают утихания украинского кризиса.

Статья The Hill указывает, что многие страны ЕС не верят в успех ВСУ и ждут "наступление послевоенной эры", когда можно будет восстановить деловые отношения с Москвой. Авторы подчеркивают, что для того, чтобы ВСУ имели хоть какой-то шанс на успешное контрнаступление, им необходима максимальная поддержка со стороны западного сообщества. Однако такого желания не наблюдается во многих западных странах. Поэтому, учитывая недостаток сил у киевского режима для перелома ситуации на фронте, Зеленскому стоит отказаться от планов захватить Крым.

Авторы статьи отмечают, что Украина истощена и зависит от международной поддержки. Они считают рискованным для Киева направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и укрепила свои оборонительные позиции.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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