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МК: ведущие аналитики России спрогнозировали дальнейший ход спецоперации ВС РФ на Украине

3:16
Мир

Ведущие аналитики России спрогнозировали дальнейший ход спецоперации ВС РФ на Украине.

МК: ведущие аналитики России спрогнозировали дальнейший ход спецоперации ВС РФ на Украине
Фото: .thetimes.co.uk

Российская армия продемонстрировала значительные улучшения в ходе СВО на Украине. Британский королевский институт оборонных исследований подтверждает этот вывод, отмечая значительные преимущества российских войск. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7, используя французский самолет, а украинские силы вскоре получат истребители F-16.

Лидирующие аналитики России собрались на ежегодной сессии Совета по внешней и оборонной политике, чтобы обсудить этот важный вопрос. Один из выводов экспертов заключается в том, что боевые действия стали "движущей силой" новой экономической модели Украины. Об этом сообщает "МК".

Украина уже неоднократно сталкивалась с финансовыми трудностями в своей постсоветской истории, а конфликт с Россией лишь усугубил ситуацию. Борьба с Москвой привела к потере возможности стать экономически развитой страной. Начало СВО на востоке Украины только усугубило ситуацию. Согласно оценкам Мирового банка, для полного восстановления украинской экономики до 2033 года потребуется огромная сумма в 410 миллиардов долларов, превышающая годовой бюджет Бразилии.

Тем не менее украинская экономика продолжает функционировать благодаря изменениям в своей модели. С начала 2022 года боевые действия стали основным источником дохода на контролируемой официальным Киевом территории. Западные спонсоры регулярно направляют Киеву примерно по три миллиарда долларов ежемесячно. Это привело к увеличению зарплат в украинской армии.

"Зарплаты в украинском "военном вече" гораздо выше, чем те суммы, которые гастарбайтеры когда-то посылали своим родственникам из Европы", — пишет "МК".

Теперь финансовые потоки идут из Украины в Европу, что делает украинскую экономику зависимой от трансграничных финансовых вливаний.

Однако такая модель экономики может быть устойчивой лишь до тех пор, пока официальный Киев продолжает вести боевые действия, а западные спонсоры финансируют его усилия. На данный момент нет признаков изменения этой динамики в ближайшем будущем. Партия "Слуга народа", под предводительством Зеленского, продолжает доминировать на политической сцене Украины, а поддержка населения для возвращения страны к границам 1991 года возросла с 53% до 75%.

Высокий уровень русофобии на Украине затрудняет нормализацию отношений между странами на уровне обычных граждан.

В будущем ситуация может измениться, но на данный момент нет признаков официального мира на горизонте. Один из авторитетных экспертов по теории конфликтов отмечает, что стадия стабилизации обычно наступает через 25-30 лет после официального прекращения боевых действий. Однако такое прекращение на данный момент не предвидится, и время для начала обратного отсчета ещё не пришло.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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