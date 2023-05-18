МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву

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Генерал-лейтенант в запасе, экс-командующий 16-й воздушной армией Валерий Ретунский, поделился своими мыслями о возможной поставке истребителей F-16 Украине и её последствиях.

Фото: w-dog.ru

В беседе с "МК" он отметил, что США пытаются переложить ответственность на европейские страны, чтобы не возникло противоречий. Ретунский также высказал опасения относительно подготовки украинских лётчиков, отметив, что для мастерства на F-16 требуется значительное время и опыт.

"Да для того, чтобы реально подготовить лётчика первого класса для такой машины, у него должно быть минимум 800 часов налёта. <…> А какие там 800 часов, если украинцы в год налётывают от 80 до 120 часов. Так что, их собираются готовить еще 6-8 лет?" — задаётся вопросом Ретунский.

Он признал, что вооружение, которое сопровождает F-16, может быть опасным для России, но выразил уверенность в способности ВС РФ противостоять этому вызову. Ретунский также обсудил возможные базирования F-16 на украинских аэродромах и автотрассах. Военный указал на необходимость нанесения ударов по таким объектам в случае вооруженного конфликта.

Генерал подчеркнул, что Запад играет с огнём, и слова о возможной реакции России на поставки вооружения для Украины должны быть подкреплены действиями.

"Нам необходимо всё это вовремя вскрывать и наносить по таким стоянкам удары с целью выведения из строя всей этой западной техники. Миндальничать с ними давно пора заканчивать. Нужно действовать более решительно", — уверен Ретунский.