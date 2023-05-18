В Турции опубликованы видеозаписи из архива Ялчина Озера. На них запечатлено выступление Реджепа Тайипа Эрдогана в стамбульском Сарыере в 1992 году.
Тогда нынешний президент Турции избирался на пост главы муниципалитета и рассказал, как будучи кандидатом в мэры Бейоглу, он в 1989 году встретился с 25-ю женщинами из "дома терпимости" и всю ночь слушал их рассказы о сотнях мужчин ежедневно, тяжёлой жизни и страданиях.
"Люди, которые слушали это выступление Эрдогана, плакали", — описывают "видео в Главных новостях Турции".
Напомним, что 28 мая пройдёт второй тур президентских выборов в Турции — в нём будут участвовать Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.
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