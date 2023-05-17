19RusInfo: Россию ждёт битва за Крым в случае победы на выборах Кемаля Кылычдароглу

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Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. За пост будут сражаться действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Фото: Midjouney: Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kılıçdaroğlu in the clothes of sultans fight with swords

Если последний победит, страну ждет смена курса на прозападный, отмечает 19RusInfo.

При всех "ножах в спину" России пока что выгоден Эрдоган.

Турция в настоящее время является основным торговым партнером России, что в условиях санкций дорогого стоит, хотя пресловутая турецкая многовекторность создает и проблемы.

Товары по параллельному импорту могут и не доехать, одобренная правительством карта "Мир" — не сработать, а карты Сбербанка будут приниматься магазинами из-под полы. К тому же сейчас завершается строительство атомной электростанции "Аккую" на территории Турции. Желательно обойтись без ее заморозки.

Если прибавить сюда инцидент 2015 года с российским истребителем Су-24 в районе сирийско-турецкой границы и убийство в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, картинка получается не такая уж радостная.

Россия и Турция имели разногласия во всем — от сирийского урегулирования до ситуации в Закавказье, которые приводили к ухудшению отношений, приостановке импорта и даже перекрытию турпотока. "Нашли" две страны друг друга в противостоянии США, контракте по С-400, нефти, газе и строительстве АЭС, а также туризме и сотрудничестве в сельском хозяйстве.

При этом, по словам руководителя Центра внешней политики России Института экономики РАН Бориса Шмелева, российское руководство приспособилось к Эрдогану и его уход не сулит ничего хорошего.

Почему?

Эксперты считают, что :

Кылычдароглу будет больше учитывать интересы Запада, НАТО и США.

Будут подорваны все позиции России и в Черноморском бассейне, и в Закавказье, и в целом на международной арене.

Не исключена и полноценная война в регионе, чего бы совершенно не хотелось.

Разумеется, сегодня Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией, но не стоит на это полагаться очень сильно, ситуация может измениться довольно быстро.

Впрочем, Эрдоган имеет значительные шансы на победу — он действительно проводил независимую и достаточно амбициозную внешнюю политику и многого достиг именно "в пику США". Также он защищал интересы Турции прежде всего, но часть электората имеют к нему давние и достаточно крупные претензии.

У его оппонента проблема в том, что его высказывания против РФ обществом особо поддержаны не были — турки знают, кто привозит им туристические деньги и как "голодно и бедно" было без продажи в Россию турецкого урожая, сколько стоит электричество, газ и нефть в моменты "ссор" с Россией.

"Турецкое общество сильно разделено впервые за последние сто лет, и в истории еще не было такого периода, чтобы политические стороны были настолько далеко друг от друга. В год 100-летия Турции лучшее, что могло бы произойти, — это последовательное следование прежнему курсу", — считают аналитики.