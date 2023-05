Your browser does not support the audio element.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. За пост будут сражаться действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Фото: Midjouney: Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kılıçdaroğlu in the clothes of sultans fight with swords