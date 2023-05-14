ИИ предсказывает победу Эрдогана в первом туре президентских выборов в Турции

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Реджеп Эрдоган победит на президентских выборах в Турции в первом туре, предсказал искусственный интеллект.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

ИИ предсказал победу Эрдогану

Согласно анализу изменения коэффициентов голосования за кандидатов, искусственным интеллектом после подсчета 50% избирательных урн был сделан вывод, что Реджеп Эрдоган победит на выборах в первом туре президентских выборов в Турции с 50,6 % голосов.

Опросы же в СМИ предсказывали уверенную победу лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу, но это были ангажированные опросы.

Явка на голосовании на всеобщих выборах в Турции 14 мая составила 93,6%. После обработки 80 % бюллетеней лидер партии "Справедливость и развитие" набирает 50,4 % голосов. Партия набирает большинство в парламенте. Кылычдароглу набирает около 43%. Сторонники Эрдогана уже выдвинулись к штаб-квартире партии праздновать.

Победа Эрдоганом достигнута по следующим причинам:

1. Турция чрезвычайно политизированная страна, экономика там на втором месте. Инфляция бьёт рекорды, лира падает, но это преодолимо, главное для патриотического избирателя — Турция должна остаться суверенной страной, региональной державой, какой её сделал Эрдоган.

Как пишет турецкая колумнистка Дилек Гюнгёр в "Сабах", Эрдоган "выдворил МВФ из страны, совершил энергетический прорыв века в Чёрном море, не сделал никаких уступок против интересов Турции в Восточном Средиземноморье, развил доктрину "Голубая Родина", боролся в Сирии с террористами и с террористическими организациями РПК — ФЕТО, которые Запад использует в качестве инструмента, умело балансировал по Украине, совершил гигантский прорыв в оборонной промышленности Турции". И это, по её мнению, не нравится Западу.

2. Главный избиратель Эрдогана — сельский молодой житель, мусульманин — носитель национальных ценностей, и он категорически против либеральной политики Запада, которую несёт Кылычдароглу. То есть Эрдоган — это экзистенциальный выбор молодого, увеличивающегося численно поколения Турции.

4. Действующий президент много сделал для минимизации последствий страшного землетрясения и для помощи простым людям.

5. Кылычдароглу не обладает харизмой, что очень важно на Востоке, впрочем, и везде. Про кампанию, которую он провел, и сказать по большому счёту нечего. "Я Кемаль! Я иду!". Но этого оказалось мало.

6. Кылычдароглу совершил очень важную ошибку — перевел выборы в плоскость: "вы за США или за Россию?". Это было сделано несколькими заявлениями, в том числе, предупреждением "русским друзьям", "не продолжать строить заговоры, если хотите продолжения дружбы". Кылычдароглу заявил в интервью DW, что Турция может изменить свою внешнюю политику на 180 градусов.

7. Запад откровенно агитировал против Эрдогана и, конечно, это не могло понравится туркам. Многие из избирателей не позволили себе игнорировать выборы, оставаясь безучастными. А Москва вела себе корректно.

Россия и Китай — в выигрыше, США проиграли

Для России победа Эрдогана важна, как и для Китая, так как для обеих стран Турция — это один из ключевых транспортных хабов, в движении РФ на Восток и в "Новом шёлковом пути" — для Китая.

Для РФ Эрдоган — это важный ситуативный союзник, так как он не присоединился к санкциям и через него идёт их обход по "параллельному импорту". Также президент Турции чётко придерживается конвенции Монтрё, что препятствует кораблям НАТО свободно входить в Чёрное море. Это огромный фактор влияния на ход СВО на Украине. Относительный нейтралитет Турции по Украине и выгодные экономические проекты с Россией — это лучше, чем тот курс, который проводил бы Кылычдароглу.

Для США победа Эрдогана — это поражение, так как они лишаются возможности поправить своё положение на Ближнем Востоке после потери такого союзника как Саудовская Аравия. Это усиление суверенитета Турции в ущерб интересам Вашингтона, так как дано добро народом на внешнюю политику Анкары.

Эрдогана ждёт майдан

Теперь Эрдогану надо купировать попытку госпереворота, которая обязательно будет. Западные структуры вбрасывают тезис, что лидер Турции проиграл, публикуя альтернативный подсчёт голосов.

Как сообщает тюрколог Владимир Аватков в Telegram, оппозиция успела подать пять уголовных исков против министра внутренних дел Туреции Сулеймана Сойлу. В одном из них антиамериканского рупора Турции обвиняют в том, что он запросил разрешение на использование военной техники и потребовал присутствия личного состава и бронетехники турецких вооружённых сил в Анкаре в случае необходимости.

P.S. Как стало известно к 23 часам мск, показатель поданных голосов за Эрдогана снизился ниже 50%. Он может вырасти за счет голосов турков, живущих за рубежом. Если же нет, то его победа откладывается до второго тура, который состоится 28 мая.

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