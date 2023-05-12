CNN: победителем на выборах в Турции станет Путин

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад ставит на проигрыш действующего президента Турции Реджепа Эрдогана в надежде на то, что Анкара присоединится к противостоянию с Россией, однако вне зависимости от исхода выборов, победителем может оказаться глава РФ Владимир Путин, заявили американские аналитики.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Тесные связи Турции и России только крепнут, однако можно предположить, что с уходом Эрдогана Анкара займёт нейтральную позицию.

"Эрдоган в Турции борется за свою политическую жизнь. Настоящим победителем может стать Путин, — пишет CNN. — За последнее десятилетие Эрдоган, которому сейчас 69 лет, не только принял более воинственный и неприятный тон в отношении США и Европы, но и стал более воинственным и сомнительным другом".

По мнению авторов, последний визит Эрдогана в Москву только подтвердил опасения западных политиков в более глубоких отношениях с Россией, чем это афишируется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.