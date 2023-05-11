ООН фактически замкнула на себе зерновую сделку и договорённости оказались под угрозой, однако Россия в состоянии его спасти, если Европа выполнит два условия Москвы, заявил советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
Как подчеркнул экс-советник, ООН "закольцевала" договоры между странами. Заключив в одностороннем порядке соглашения с Россией с одной стороны, с Украиной и с Турцией с другой.
Однако после 18 мая Россия предупредила, что выходит из зерновой сделки, но по факту, договорённостям это не помешает.
"Россия могла бы, наверное, ввести военное положение в определённых акваториях и объявить их зоной военных действий, коль скоро там происходят атаки. Это достаточно сложная ситуация и для России, и для ООН, и для Турции", — пояснил Станкевич Телеканалу "360".
Как уточнил аналитик, российская сторона справедливо потребовала от ЕС и ООН исполнить два условия, чтобы механизм поставок зерна не прекращался.
"Надо вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT, потому что как раз санкции против Россельхозбанка и его отключение от SWIFT блокировали платежи по российскому агроэкспорту, — пояснил аналитик. — Надо прямо какую-то инструкцию издать, в первую очередь от Еврокомиссии, от Евросоюза, что экспорт российских удобрений разрешён Европой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.