Бывший советник президента РФ: ООН замкнула на себе зерновую сделку, но РФ может её спасти

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООН фактически замкнула на себе зерновую сделку и договорённости оказались под угрозой, однако Россия в состоянии его спасти, если Европа выполнит два условия Москвы, заявил советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Как подчеркнул экс-советник, ООН "закольцевала" договоры между странами. Заключив в одностороннем порядке соглашения с Россией с одной стороны, с Украиной и с Турцией с другой.

Однако после 18 мая Россия предупредила, что выходит из зерновой сделки, но по факту, договорённостям это не помешает.

"Россия могла бы, наверное, ввести военное положение в определённых акваториях и объявить их зоной военных действий, коль скоро там происходят атаки. Это достаточно сложная ситуация и для России, и для ООН, и для Турции", — пояснил Станкевич Телеканалу "360".

Как уточнил аналитик, российская сторона справедливо потребовала от ЕС и ООН исполнить два условия, чтобы механизм поставок зерна не прекращался.

"Надо вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT, потому что как раз санкции против Россельхозбанка и его отключение от SWIFT блокировали платежи по российскому агроэкспорту, — пояснил аналитик. — Надо прямо какую-то инструкцию издать, в первую очередь от Еврокомиссии, от Евросоюза, что экспорт российских удобрений разрешён Европой".

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