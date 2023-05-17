Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер высказал свою озабоченность относительно глобальной безопасности, заявив, что наибольшей угрозой для мира являются США и Китай.
В интервью изданию Economist, он задался вопросом о возможности установления отношений между двумя странами, которые способствовали бы снижению опасности возникновения автономных конфликтов.
Киссинджер выразил надежду, что в случае встречи двух президентов, американский лидер проявит инициативу и признает, что США и Китай обладают потенциалом уничтожить человечество. Он подчеркнул необходимость достижения договоренности между двумя странами для предотвращения такой ситуации.
Высказывания Генри Киссинджера подчеркивают серьёзность угроз, исходящих от двух великих держав — США и Китая. Он призывает к установлению диалога и соглашениям между двумя странами с целью предотвращения потенциальных конфликтов, которые могут иметь разрушительные последствия для всего мира.
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