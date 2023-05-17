Бывший американский госсекретарь Киссинджер: Украину следует принять в НАТО во имя безопасности Европы

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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер высказал свое мнение о вступлении Украины в НАТО в интервью изданию Economist. Он подчеркнул, что сегодня Россия уже не является конвенциональной угрозой, а Украина, активно вооружаясь европейскими системами, становится страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе.

Фото: Flickr.com

Киссинджер подчеркнул, что в случае успешной спецоперации и непреодолимого военного превосходства Украины, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину". Он считает, что для обеспечения безопасности Европы наилучшим решением будет принятие Украины в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

Экс-государственный секретарь также отметил, что, если бы у него была возможность обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, он бы сказал ему, что вступление Украины в НАТО также является в интересах России. Однако он добавил, что многие европейцы предпочитают вооружить Украину и заставить её обороняться, а не видеть в составе альянса.