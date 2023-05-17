RTL: во Франции назвали турне Зеленского по Европе "гастролями шапито"

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На французской радиостанции RTL произошло необычное событие, связанное с политикой и юмором.

Фото: rossaprimavera.ru

Известный комик Лоран Жерра представил свою пародию на рабочую командировку президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Его юмористическая реклама, названная "гастролями шапито", стала настоящим хитом среди слушателей.

Лоран Жерра с иронией и шутками описал множество смешных ситуаций, в которые могут попасть Зеленский и его команда во время их европейского турне. Он использовал яркие карикатурные образы известных политиков и организаций, чтобы создать забавную картину происходящего. Например, в его шапито можно встретить женщину без бороды Урсулу фон дер Ляйен, которая всех раздражает. Также Жерра пообещал выступление клоунов Бернар-Анри Леви и Ариэль, в которых метают торты с беспилотников. Были упомянуты Джо Байден и Эмманюэль Макрон, выполняющие впечатляющие трюки.

"Не пропустите: американский эквилибрист Джо Байден покажет класс на волшебных ходунках, а Мак(а)роны будут жонглировать кастрюлями", — анонсировал юморист в эфире.

В пародии Лорана Жерры на командировку Зеленского в Европу был использован юмор и сатира, чтобы вызвать улыбку у слушателей. Это яркий пример того, как политические события могут стать объектом развлечения и карикатурного изображения.