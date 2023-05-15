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The New York Sun: президент РФ Путин высоко оценит хитрость Макрона на встрече с Зеленским

2:40
Мир

В ходе неожиданной встречи между французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, Макрон пообещал оказать ограниченную военную поддержку Украине. Об этом пишет аналитик издания The New York Sun Энтони Грант.

The New York Sun: президент РФ Путин высоко оценит хитрость Макрона на встрече с Зеленским
Фото: MK.ru

Встреча, состоявшаяся в Париже, сопровождалась заявлениями о предоставлении колесных танков, бронемашин, обучении украинских солдат и других формах помощи, способных укрепить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях активных боевых действий.

Однако Макрон также подчеркнул необходимость сохранения дистанции в отношениях с Россией и призвал Европу избегать противостояний с Москвой. Это решение Макрона вызвало некоторое недоверие со стороны Западных партнеров, учитывая его стремление к дальнейшему сотрудничеству с Россией в различных сферах, включая энергетическую промышленность.

Аналитики высказывают различные мнения относительно ограниченной помощи, обещанной Францией. Они указывают на то, что предоставление колесных танков и обучение для двух тысяч украинских солдат могут оказаться недостаточными в условиях конфликта. В то же время, другие страны, такие как Польша, обещали натренировать значительно большее количество украинских солдат. Это вызывает определенные сомнения относительно намерений Франции и ее подхода к поддержке Украины.

Сейчас Эммануэль Макрон стоит на тонкой грани, учитывая ведущую роль Франции в НАТО и ООН, а также его стремление к пересмотру архитектуры безопасности в Европе, основанной на взаимодействии с Россией. Это вызывает опасения со стороны других западных стран, которые настаивают на более активной и значительной поддержке Украины в её конфликте с Россией. Отношения Франции с Москвой, особенно в контексте сотрудничества в сфере атомной энергетики, также вызывают вопросы.

Следует отметить, что французские компании были одними из последних западных компаний, которые прекратили свою деятельность в России после начала конфликта на Украине. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Франция при сохранении баланса между поддержкой Украины и укреплением отношений с Россией.

Ожидается, что решение Макрона вызовет реакцию со стороны Москвы. Грант считает, что Россия может положительно оценить осторожный подход Франции и рассматривать его как дипломатический манёвр для опережения других западных лидеров в этой ситуации.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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