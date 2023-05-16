На писателя Шендеровича* напали агрессивные активисты в Таллине

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Писателя Виктора Шендеровича* недружелюбно встретили в Таллине. Неизвестные активисты напали на литератора, который успешно выступает в городах Европы, сообщает EADaily.

Фото: EADaily

История с кетчупом повторилась для Виктора Шендеровича*. В Литве люди с украинскими флагами плеснули ему в лицо кетчуп. Теперь же томатный соус оказался на лице писателя, приехавшего в столицу Эстонии.

Шендерович выступал с чтением отрывков из своей новой книги, отвечал на вопросы зрителей. Возле концертного зала поджидали люди, которые начали обвинять писателя в том, что он не хочет финансировать ВСУ.

Литератор после инцидента в Вильнюсе выразил уверенность в том, что его атаковали провокаторы, которые не имеют никакого отношения к Украине. Высказываются мнения о том, что таким образом Шендеровича пытаются поссорить с украинской публикой, которая активно посещает его выступления в европейских городах.

Иван Охлобыстин в одном из своих последних интервью назвал Шендеровича искренней и глубоко трагической фигурой.

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