Писателя Виктора Шендеровича* в столице Литвы атаковали люди, обмотанные украинскими флагами.
Беседа Виктора Шендеровича* с украинскими активистами закончилась тем, что писателя облили кетчупом.
Агрессию со стороны собравшихся вызвали слова литератора о голимом нацизме в контексте обвинений русского народа в рабстве. В упрёк Шендеровичу поставили и то, что он посочувствовал российским мобилизованным.
1 мая писателя внесли в список сайта "Миротворец".
Ранее Виктор Шендерович заявлял, что за символику Z расплатятся русские дети.
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