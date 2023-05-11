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Писателю Шендеровичу* плеснули кетчупом в лицо украинские активисты в Вильнюсе

0:46
Мир

Писателя Виктора Шендеровича* в столице Литвы атаковали люди, обмотанные украинскими флагами.

Писателю Шендеровичу* плеснули кетчупом в лицо украинские активисты в Вильнюсе
Фото: Живой журнал

Беседа Виктора Шендеровича* с украинскими активистами закончилась тем, что писателя облили кетчупом.

Агрессию со стороны собравшихся вызвали слова литератора о голимом нацизме в контексте обвинений русского народа в рабстве. В упрёк Шендеровичу поставили и то, что он посочувствовал российским мобилизованным.

1 мая писателя внесли в список сайта "Миротворец".

Ранее Виктор Шендерович заявлял, что за символику Z расплатятся русские дети.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Виктор Шендерович в Кёльне, Германия. 01.11.2022.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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