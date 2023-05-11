Писателю Шендеровичу* плеснули кетчупом в лицо украинские активисты в Вильнюсе

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Писателя Виктора Шендеровича* в столице Литвы атаковали люди, обмотанные украинскими флагами.

Фото: Живой журнал

Беседа Виктора Шендеровича* с украинскими активистами закончилась тем, что писателя облили кетчупом.

Агрессию со стороны собравшихся вызвали слова литератора о голимом нацизме в контексте обвинений русского народа в рабстве. В упрёк Шендеровичу поставили и то, что он посочувствовал российским мобилизованным.

1 мая писателя внесли в список сайта "Миротворец".

Ранее Виктор Шендерович заявлял, что за символику Z расплатятся русские дети.

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