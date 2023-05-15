Протест сценаристов Голливуда поставил "фабрику грёз" на колени

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Кинокритик Юрий Гладильщиков уверен, что забастовка сценаристов создаст серьёзные проблемы для Голливуда.

Фото: pxhere. com

Авторы сценариев Голливуда, возмущённые низкими гонорарами, организовали самый масштабный протест за последние 15 лет.

Сценаристы настаивают на пересмотре условий своей работы. Они требуют уравнять тарифы авторов фильмов кино- и стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что вдохновлённый похвалой Леонардо Ди Каприо Алексей Панин прибыл в Голливуд.

Гильдия сценаристов протестовала в 2007 году. Их забастовка продолжалась 100 дней. За это время киностудии и телеканалы потеряли два миллиарда долларов.

"Они могут поставить Голливуд на колени, а с ним и телевидение, стриминговые сервисы и интернет-бизнес. Это самая влиятельная Гильдия, которая легко обходит объединение продюсеров", — цитирует слова кинокритика Телеканал "360".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.