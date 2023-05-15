Кинокритик Юрий Гладильщиков уверен, что забастовка сценаристов создаст серьёзные проблемы для Голливуда.
Авторы сценариев Голливуда, возмущённые низкими гонорарами, организовали самый масштабный протест за последние 15 лет.
Сценаристы настаивают на пересмотре условий своей работы. Они требуют уравнять тарифы авторов фильмов кино- и стриминговых сервисов.
Ранее сообщалось, что вдохновлённый похвалой Леонардо Ди Каприо Алексей Панин прибыл в Голливуд.
Гильдия сценаристов протестовала в 2007 году. Их забастовка продолжалась 100 дней. За это время киностудии и телеканалы потеряли два миллиарда долларов.
"Они могут поставить Голливуд на колени, а с ним и телевидение, стриминговые сервисы и интернет-бизнес. Это самая влиятельная Гильдия, которая легко обходит объединение продюсеров", — цитирует слова кинокритика Телеканал "360".
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