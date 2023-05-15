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Протест сценаристов Голливуда поставил "фабрику грёз" на колени

1:01
Мир

Кинокритик Юрий Гладильщиков уверен, что забастовка сценаристов создаст серьёзные проблемы для Голливуда.

Протест сценаристов Голливуда поставил "фабрику грёз" на колени
Фото: pxhere. com

Авторы сценариев Голливуда, возмущённые низкими гонорарами, организовали самый масштабный протест за последние 15 лет.

Сценаристы настаивают на пересмотре условий своей работы. Они требуют уравнять тарифы авторов фильмов кино- и стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что вдохновлённый похвалой Леонардо Ди Каприо Алексей Панин прибыл в Голливуд.

Гильдия сценаристов протестовала в 2007 году. Их забастовка продолжалась 100 дней. За это время киностудии и телеканалы потеряли два миллиарда долларов.

"Они могут поставить Голливуд на колени, а с ним и телевидение, стриминговые сервисы и интернет-бизнес. Это самая влиятельная Гильдия, которая легко обходит объединение продюсеров", — цитирует слова кинокритика Телеканал "360".

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Забастовка сценаристов и полный крах Голливуда! Последние новости.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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