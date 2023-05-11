Вдохновлённый похвалой Ди Каприо Панин прибыл в Голливуд: Сбылась мечта идиота

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Панин приехал в Голливуд на студию Universal после того как фильм с его участием похвалил Леонардо Ди Каприо.

Фото: Телеграм-канал Алексея Панина

Российский актёр опубликовал фото на фоне логотипа легендарной киностудии Universal.

"Сбылась мечта идиота. Я в Голливуде на студим Universal" — написал Панин в своём Telegram под снимком.

Ранее актёр заявлял, что знает теперь к кому обращаться за протекцией в Голливуде, так как Леонардо Ди Каприо высоко оценил фильм "Жмурки".

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