Алексей Панин приехал в Голливуд на студию Universal после того как фильм с его участием похвалил Леонардо Ди Каприо.
Российский актёр опубликовал фото на фоне логотипа легендарной киностудии Universal.
"Сбылась мечта идиота. Я в Голливуде на студим Universal" — написал Панин в своём Telegram под снимком.
Ранее актёр заявлял, что знает теперь к кому обращаться за протекцией в Голливуде, так как Леонардо Ди Каприо высоко оценил фильм "Жмурки".
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