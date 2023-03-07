Ди Каприо восхитил российский фильм: "Респект. Голливудские герои отдыхают по сравнению с этим"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма "Жмурки" с Алексеем Паниным в главной роли.

Звезда культовой картины "Титаник" в одном из интервью вспомнил, что в 2007 году посмотрел русский фильм про двух бандитов. Кино его впечатлило.

"Один из них был настоящий супергерой, у него из плаща из рукавов вылазили два пистолета, и он моментально стрелял, очень метко. Конечно, на экране всё выглядело сумасшедше круто. Такая суровая российская реальность", — поделился своим мнением звезда Голливуда.

Он отметил, что если бы всё показанное в фильме происходило в реальности, это было бы очень печально, но на экране, по его словам, это смотрится очень круто.

"Респект. Голливудские герои отдыхают по сравнению с этим", — сказал американский актёр.

Видео с фрагментом интервью Ди Каприо опубликовал Алексей Панин в своём микроблоге.

"Когда я понял что речь идёт о фильме "Жмурки", я поперхнулся. Спасибо, Лео за хорошие слова! Теперь я знаю к кому в Голливуде обращаться за помощью", — прокомментировал кадры эпатажный актёр.

Напарником Панина в фильме был актёр Дмитрий Дюжев. Ранее Панин раскритиковал Дюжева за участие в концерте в поддержку спецоперации на Украине.

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