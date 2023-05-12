Власти Мальты и Кипра отобрали "золотые паспорта" у россиян и членов их семей

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Мальта и Кипр лишили гражданства россиян, попавших в санкционные списки, однако "лишенцы" придумали, как приезжать в Европу без виз.

Фото: forkandfoot.com

Правительства Мальты и Кипра признали десятки "золотых паспортов", полученных в награду за инвестиции, недействительными. Гражданства лишились не только люди из "чёрных списков" Евросоюза, но и члены их семей.

Всего без гражданства островного государства Кипр остались девять россиян и 34 связанных с ними людей, а Мальта отобрала гражданство двух подсанкционных фигурантов.

Находчивые граждане РФ, однако, нашли иной способ свободно ездить в страны Евросоюза ЕС. Гражданство гонимым русским в обмен на инвестиции с готовностью предоставляют такие страны, как Вануату и Черногория. С паспортами данных государств можно свободно перемещаться по Европе.

Ранее сообщалось, что россиянам начали массово замораживать счета в ОАЭ и на Кипре.

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