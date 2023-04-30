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РИА Новости: россиянам начали массово замораживать счета в ОАЭ и на Кипре

1:47
Экономика

Всё больше мировых банков вводят ограничения против граждан России. Сейчас Кипр и ОАЭ будут блокировать счета тех, кто получает доход от санкционного бизнеса и платит налоги на родине. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

РИА Новости: россиянам начали массово замораживать счета в ОАЭ и на Кипре

Крупнейший банк Emirates NBD уже предупредил, что все активы и выплаты по ценным бумагам будут выведены с личных счетов и заморожены. Аналогичное решение принял Bank of Cyprus. В течение двух месяцев будут заблокированы счета россиян, которые получают доходы, но не являются постоянными жителями острова.  

Эксперт Георгий Михайлец объяснил, что банки вынуждены жертвовать клиентами ради собственной безопасности. США оказывают серьёзное давление и требуют, чтобы активы россиян были заморожены. Вице-президент подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подчеркнул, что многие банки опасаются потерять сотрудничество с Евросоюзом и США, поскольку это приносит большие деньги.

"Поэтому даже те, кто не хочет разрывать отношения с Россией, выбирают меньшее из зол", — отметил специалист. 

Обжаловать подобные решения можно, однако шансы на успех невелики, уверен юрист. Мельников считает, что можно добиться результата только в том случае, если подать коллективный иск в национальный суд. Затем следует обратиться в вышестоящие международные арбитражи и требовать компенсаций, указал он.

"Не нужно путать блокировку счетов и изъятие средств: банки именно блокируют и практически никогда не списывают ничего в свою пользу без согласия владельца", — подчеркнул Михайлец.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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