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Money: США спустя 400 дней санкций против России издали "тревожный крик"

1:40
Мир

Итальянский журналист Алессандро Чиполла поделилась мнением о парадоксальных результатах борьбы Запада с Россией.

Money: США спустя 400 дней санкций против России издали "тревожный крик"
Фото: Правда.Ру

Несмотря на обширные санкции, введённые против России с целью нанести удар по её экономике, Международный валютный фонд (МВФ) предоставил любопытные данные. По информации издания Money, МВФ прогнозирует, что в 2023 году рост российской экономики будет превышать показатели Германии, Великобритании, Франции и, возможно, даже Италии.

Чиполла подчеркнула, что стратегия США, Великобритании и Европейского Союза в отношении России была ясной: поддержка Украины и жёсткие санкции в отношении России с целью ослабить её как в военном, так и финансовом плане. Однако сложилась парадоксальная ситуация.

В то время как экономика России продемонстрировала рост, опережая многие западные страны, США столкнулись с возможностью дефолта из-за своей невозможности обслуживать государственный долг. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что правительство США не сможет выполнять финансовые обязательства уже в начале июня 2023 года, если не будет поднят предел государственного долга. Такая ситуация является неожиданной для Вашингтона и его союзников, которые ввели санкции против России в прошлом году.

Таким образом, по словам обозревателя издания Money, возник парадокс: Россия продолжает расти, в то время как США сталкиваются с угрозой дефолта.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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