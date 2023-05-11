Экс-советник ЦРУ Рикардс: США схитрят с золотом Форт-Нокса, чтобы не обанкротиться

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Американский финансовый эксперт и бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс поделился своими выводами о том, как США могут избежать банкротства путём необычного трюка с золотыми запасами Форт-Нокса. Об этом сообщает издание The Daily Reckoning.

Фото: webmineral.ru

По словам эксперта, переговоры между администрацией США и Конгрессом о повышении предела государственного долга зашли в тупик. Страна оказалась на грани дефолта. В случае отсутствия компромисса, казначейство столкнётся с нехваткой средств для погашения долговых обязательств и социальных программ. Рикардс считает, что Вашингтон может попытаться использовать золотые запасы Форт-Нокса, чтобы спасти ситуацию.

Согласно его предложению, казначейству достаточно сделать один звонок, чтобы начать переоценивать золото по намного более высокой цене. Это позволит США получить дополнительные средства, которые могут использоваться для погашения долгов и поддержки экономики.

Однако эта идея вызывает споры и сомнения у других экспертов, и её осуществление может иметь сложности и негативные последствия. Прибегание к такому трюку может повлиять на международные финансовые рынки и доверие к доллару США.

Рикардс объясняет, что стоимость золота в действующем сертификате составляет всего лишь 42,22 доллара за унцию, что существенно ниже текущей рыночной цены драгоценного металла. Правительство может выпустить новый сертификат, основанный на текущей рыночной цене золота, которая составляет около 2042 долларов за унцию. Затем оно может потребовать от Федерального резерва (ФРС) выплатить разницу между текущей и старой ценой.

Такой манёвр позволит казначейству получить значительные средства, оцениваемые в размере около 500 миллиардов долларов, без дополнительного увеличения государственного долга. Согласно Рикардсу, это предложение основано на праве правительства конфисковывать частную собственность при справедливой компенсации в соответствии с Пятой поправкой.