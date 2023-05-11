Bloomberg: США раскрыли новую главную цель США в борьбе с Россией

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У США появилась новая главная цель в борьбе с Россией.

Фото: Fotodom.ru

Согласно сообщению американского издания Bloomberg, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен назвала новую главную цель в борьбе с Россией. На предстоящей встрече глав министерств финансов и Центральных банков стран G7, которая состоится 11 мая в японском городе Ниигата, будет обсуждаться экономическая нестабильность в мире и новые антироссийские санкции. Джанет Йеллен будет выступать в качестве главного идеолога на этом собрании.

Йеллен предложит трёхэтапный план, в котором первым шагом будет улучшение обмена информацией между странами. Это касается только тех стран, которые ввели санкции против России. Второй шаг будет направлен на оказание давления на компании, допускающие или содействующие обходу санкций. Третий шаг предполагает перекрытие конкретных каналов, которые Россия использует для финансирования и оснащения своих вооруженных сил.

Авторы статьи отмечают, что Джанет Йеллен не предложила ввести санкции против третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Это вызвало некоторое недоумение у журналистов. В текущем году Министерство финансов США уже усилило предупреждения компаниям относительно сделок, которые могут содействовать обходу западных санкций.