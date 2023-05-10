Издание Daily Express сообщает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала неожиданные угрозы в ходе своего выступления после речи Владимира Путина 9 мая.
Аналитик Алессандра Скотто ди Сантоло отмечает, что во время своего визита в Киев в День Победы, фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и начала свою речь положительно. Она похвалив его решение заменить празднование Дня Победы на День Европы. Однако её настроение резко изменилось и она высказала грозные заявления в адрес стран, сотрудничающих с Россией.
Согласно словам аналитика, Урсула фон дер Ляйен заявила о росте "необычной торговли через Евросоюз". По её словам, товары из некоторых стран незаконно попадают в Россию. Хотя она не назвала конкретных стран, официальные лица Европейского союза выразили свою обеспокоенность относительно некоторых товарных потоков через Китай и Иран.
Ди Сантоло также отмечает, что фон дер Ляйен начала свои угрозы непосредственно после выступления президента России Владимира Путина, который отметил роль Китая в противодействии японскому милитаризму. По словам аналитика, высказывания Путина взбесили главу Европейской комиссии. Скрыто угрожая, фон дер Ляйен заявила, что все 27 стран-членов ЕС могут применить санкции против тех, кто поставляет "запрещённые" товары в Россию.
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