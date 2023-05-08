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Французский политик Филиппо считает, что главу ЕК нужно приструнить из-за её планов по Украине

1:08
Мир

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует напомнить о сложной ситуации в Европе и запретить так запросто отдавать деньги европейских налогоплательщиков Украине. Так считает французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо считает, что главу ЕК нужно приструнить из-за её планов по Украине
Фото: president.gov.ua

Политик считает, что Урсуле фон дер Ляйен необходимо указать её место и вернуть в реальность.

"Урсула фон дер Ляйен завтра возвращается в Киев, чтобы передать Зеленскому наши деньги и оружие! В очередной раз!" — написал Филиппо в Twitter*.

С таким негодованием Филиппо воспринял намерение главы ЕК поехать в Киев 9 мая, чтобы в очередной раз лично продемонстрировать Владимиру Зеленскому "решительную поддержку" ЕС.

Филиппо возмутился, что Еврокомиссия ставит превыше всего интересы Вашингтона, а не свои собственные, и призвал привести фон дер Ляйен в чувство.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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"Европа устала платить за Украину"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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