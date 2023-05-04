Команду Киеву нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников отдали в Соединённых Штатах, уверен французский оппозиционный политик Флориан Филиппо.
Таким образом, подчеркнул он, "сумасшедшие" милитаристы из США планировали начать мировой конфликт.
"Атака дронов на Кремль — это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих Третьей мировой войны! Эти сумасшедшие люди готовы на все!" — заверил Филиппо на своей странице в соцсети.
Политик уверен, что те же люди стояли за подрывом российских газопроводов "Северный поток".
Ранее в Вашингтоне была представлена карта "будущей России", согласно которой страну предлагается разделить на 41 автономное государство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.