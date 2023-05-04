Французский политик Филиппо обвинил в атаке беспилотников на Кремль "ястребов" из США

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Команду Киеву нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников отдали в Соединённых Штатах, уверен французский оппозиционный политик Флориан Филиппо.

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

Таким образом, подчеркнул он, "сумасшедшие" милитаристы из США планировали начать мировой конфликт.

"Атака дронов на Кремль — это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих Третьей мировой войны! Эти сумасшедшие люди готовы на все!" — заверил Филиппо на своей странице в соцсети.

Политик уверен, что те же люди стояли за подрывом российских газопроводов "Северный поток".

Ранее в Вашингтоне была представлена карта "будущей России", согласно которой страну предлагается разделить на 41 автономное государство.

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