Le Figaro: Россия применила против ВСУ своё революционное супероружие

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Россия приступила к применению в зоне СВО своего революционного оружия — современного технологичного танка Т-14 "Армата". По этой причине Западу стоит напрячься, учитывая то, что скоро с этими танками ему придётся столкнуться в массовом порядке.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом предостерегает французское издание Le Figaro, назвав российский танк предвестником неизвестности.

"Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. "Армата" — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию", — говорится в статье.

Журналисты напомнили об уникальных технологических особенностях Т-14: изолированной бронированной капсуле, в которой находятся члены экипажа, дистанционно управляющие боевой машиной через экраны; более мощном, по сравнению с его предшественниками, 125-миллиметровом орудии, автоматической зарядке ствола; мощной двигателе, защищённом от ракет; наличии комплексов активной защиты от снарядов и противотанковых ракет "Афганит" и системы жёсткого поражения, оснащённой двумя пусковыми установками по пять убойных боеприпасов каждая.

Французы назвали российский танк Т-14 прорывом, обратив внимание, что он является частью универсальной боевой платформы.

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