Марков рассказал, что заставило глав бывших стран СССР приехать в Москву: В последний день все вдруг резко приехали

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Политолог Сергей Марков предположил, что главы экс-республик СССР прибыли в Москву на парад Победы под влиянием китайского лидера Си Цзиньпина.

Фото: Сайт Кремля kremlin.ru

Марков отметил, что 7 мая только лидер Киргизии заявлял о своей готовности посетить Москву в День Победы.

"А в последний день все вдруг резко приехали. Все гадают почему?" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт рассказал о главной версии таких изменений.

"Лидер Китая Си очень попросил лидеров стран Средней Азии обязательно приехать в Москву", — объяснил Марков.

Он напомнил, что главы стран Средней Азии через неделю собираются приехать в Китай на переговоры, поэтому "некрасивой картинки" быть не должно.

Ранее мэр украинского Днепра назвал мразями глав Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении за то, что они приняли приглашение Владимира Путина и приехали в Москву.

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