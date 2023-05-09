Политолог Сергей Марков предположил, что главы экс-республик СССР прибыли в Москву на парад Победы под влиянием китайского лидера Си Цзиньпина.
Марков отметил, что 7 мая только лидер Киргизии заявлял о своей готовности посетить Москву в День Победы.
"А в последний день все вдруг резко приехали. Все гадают почему?" — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт рассказал о главной версии таких изменений.
"Лидер Китая Си очень попросил лидеров стран Средней Азии обязательно приехать в Москву", — объяснил Марков.
Он напомнил, что главы стран Средней Азии через неделю собираются приехать в Китай на переговоры, поэтому "некрасивой картинки" быть не должно.
Ранее мэр украинского Днепра назвал мразями глав Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении за то, что они приняли приглашение Владимира Путина и приехали в Москву.
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